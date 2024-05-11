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Чем подкормить чеснок весной, чтобы был крупный и не желтел

Для богатого урожая: рассказываем, что любит сейчас чеснок

2:11
Садоводство » Советы

Одним из самых популярных и полезных овощей является чеснок. Он не только добавляет остроты и аромата в блюда, но и обладает множеством целебных свойств. Чтобы получить крупные и здоровые головки чеснока, необходимо правильно подкормить его весной.

Для богатого урожая: рассказываем, что любит сейчас чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by Downtowngal

Чеснок является культурой, которая любит плодородные и рыхлые почвы. Поэтому перед посадкой чеснока необходимо хорошо подготовить почву, внести компост или перегной, а также минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий.

Весной, когда чеснок начинает активно расти, ему необходимо дополнительное питание. Особенно важно подкормить чеснок в период формирования головок, чтобы они были крупными и не желтели. Для этого можно использовать органические удобрения, такие как птичий помет или компост, которые содержат много необходимых микроэлементов.

Также можно применять минеральные удобрения, но необходимо следить за их дозировкой, чтобы не переборщить и не нанести вред чесноку. Лучше всего использовать комплексные удобрения, которые содержат все необходимые элементы в оптимальном соотношении.

Важно помнить, что чеснок не любит избытка влаги, поэтому при подкормке не стоит использовать жидкие удобрения. Они могут вызвать переувлажнение почвы и привести к гниению корней чеснока.

Ещё одним важным аспектом при подкормке чеснока является частота и время проведения процедуры. Лучше всего подкармливать чеснок два раза в сезон — в начале весны и в середине лета. При этом необходимо учитывать, что чеснок не нуждается в частой подкормке, так как он может негативно сказаться на качестве и вкусе головок.

Важно также учитывать состояние почвы и растений. Если почва уже достаточно плодородна и рыхлая, а растения выглядят здоровыми и сильными, то подкормку можно не проводить. В этом случае лучше обойтись только органическими удобрениями, чтобы не перегрузить растения лишними химическими веществами.

Чеснок не пожелтеет- чем подкормить его весной
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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