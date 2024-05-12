Музкритик объяснил, почему "Евровидение" за годы существования становится только уже

Критик Бабичев назвал конкурс "Евровидение" полем боя из-за политических распрей

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.RU заявил, что из-за политических распрей международный музыкально-вокальный конкурс "Евровидение" превратился в поле боя.

Фото: youtube.com by канал Eurovision Song Contest is licensed under public domain

Он отметил, что политические вопросы стали основной проблемой ежегодного творческого мероприятия.

"Один допуск Израиля создал настолько напряженную ситуацию, что организаторы пошли на беспрецедентные меры безопасности. Думаю, создатели "Евровидения" основывали проект с совершенно другим посылом и не думали, что их идею могут извратить", — отметил Бабичев.

Музыкальному критику не нравится и то новшество, благодаря которому представители разных стран могут использовать заранее записанную запись с бэк-вокалом. На конкурсе такого масштаба зрители хотят слышать лучшие голоса.

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