Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" планирует восстановить регулярные рейсы на Маврикий

"Аэрофлот" возобновит полёты на Маврикий осенью 2024 года

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Компания "Аэрофлот" планирует возобновить регулярные авиаперелеты на Маврикий осенью текущего года в рамках своей полетной программы, которая впоследствии может стать круглогодичной, как сообщил ТАСС российский посол Константин Климовский.

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"Исходим из того, что в октябре — ноябре 2024 г. "Аэрофлот" возобновит полеты на остров и, если все будет складываться удачно, то сделает эту программу круглогодичной", — отметил посол.

Как подчеркнул Климовский, Маврикий традиционно популярен среди российских туристов, однако ранее для посещения острова требовалось делать пересадку в таких городах, как Стамбул или Дубай.

Регулярное авиасообщение на Маврикий было запущено 23 декабря 2023 года. "Аэрофлот" осуществлял полеты из Москвы на остров в Индийском океане два раза в неделю: по средам и субботам. С февраля в расписание добавились еще рейсы по пятницам, и программа продолжала действовать до конца марта.

По словам посла, с января по март текущего года на Маврикии отдохнули 14 393 россиянина, что свидетельствует о значительном увеличении турпотока после возобновления полетов в декабре.