Стало известно, с кем и где 65-летний актер Александр Балуев проводит свой отпуск

Актер Александр Балуев отправился на Хайнань в компании костюмера Ольги Матвейчук

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Александр Балуев отправился на майские праздники на остров Хайнань в компании своей близкой подруги, костюмера Ольги Матвийчук. Об этом сообщает "КП".

Фото: youtube.com by канал ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» is licensed under public domain

Известно, что 65-летний актер познакомился с 68-летней женщиной, работавшей гримером на некоторых его проектах, около девяти лет назад. Тогда он пережил развод с супругой, а Матвейчук перенесла смерть мужа.

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