Стало известно, с кем и где 65-летний актер Александр Балуев проводит свой отпуск

Российский актер Александр Балуев отправился на майские праздники на остров Хайнань в компании своей близкой подруги, костюмера Ольги Матвийчук. Об этом сообщает "КП".
Известно, что 65-летний актер познакомился с 68-летней женщиной, работавшей гримером на некоторых его проектах, около девяти лет назад. Тогда он пережил развод с супругой, а Матвейчук перенесла смерть мужа.
Какие точно отношения связывают артиста и мать певца Глеба Матвейчука неизвестно, но их часто видят вместе.
Как сообщили журналистам, в отеле на китайском острове, артист часто прилетает, так как лечится у китайских врачей.
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