Как выглядела мама Ирины Шейк в молодости

Супермодель российского происхождения Ирина Шейк в своем блоге поделилась архивным снимком с родительницей Ольгой Шайхлисламовой, поздравив ее с международным Днем матери.
На снимке, который был сделан, когда Ирина еще ходила в детский сад, она запечатлена с матерью на фоне новогодней елки. У нее на голове красуется белый бант, а ее мама надела праздничное платье.
Поклонники оценили опубликованный кадр и отметили внешнее сходство Ирины с родительницей. При этом они подчеркнули природную и естественную красоту Шейк.
Ирина Шейк родилась в городе Еманжелинске Челябинской области в России. В настоящее время Ирина и ее мать живут в США, где модель воспитывает дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера.
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