Как выглядела мама Ирины Шейк в молодости

Ирина Шейк показала архивное фото с матерью в международный праздник

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супермодель российского происхождения Ирина Шейк в своем блоге поделилась архивным снимком с родительницей Ольгой Шайхлисламовой, поздравив ее с международным Днем матери.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ирины Шейк в Инстаграм is licensed under public domain

На снимке, который был сделан, когда Ирина еще ходила в детский сад, она запечатлена с матерью на фоне новогодней елки. У нее на голове красуется белый бант, а ее мама надела праздничное платье.

Поклонники оценили опубликованный кадр и отметили внешнее сходство Ирины с родительницей. При этом они подчеркнули природную и естественную красоту Шейк.

Ирина Шейк родилась в городе Еманжелинске Челябинской области в России. В настоящее время Ирина и ее мать живут в США, где модель воспитывает дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера.

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