Появились подробности смерти 57-летней актрисы Марины Щекиной, которую госпитализировали прямо со сцены

Заслуженная артистка Амурской области Марина Щекина скончалась на 58-м году жизни после того, как ее экстренно госпитализировали во время спектакля. Об этом сообщило руководство Амурского областного театра драмы.
Актрисе стало плохо 21 апреля во время антракта постановки "Ханума", из-за чего ее прервали, а исполнительницу главной роли отправили в больницу. Через два дня она вышла на связь и пообещала в скором времени вернуться на сцену.
Однако в Амурском областном театре драмы сообщили печальные новости и заявили, что их постигло большое горе.
"Ушла из жизни любимая коллега, которая для многих из нас была эталоном отношения к людям, к профессии и жизни. Она была бесконечно любима зрителями, всеми, кто знал ее. Коллектив театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Марины Григорьевны. Прощание с актрисой состоится 15 мая", — говорится в некрологе.
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