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Появились подробности смерти 57-летней актрисы Марины Щекиной, которую госпитализировали прямо со сцены

Актриса Щекина скоропостижно скончалась после госпитализации во время спектакля

1:08
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка Амурской области Марина Щекина скончалась на 58-м году жизни после того, как ее экстренно госпитализировали во время спектакля. Об этом сообщило руководство Амурского областного театра драмы.

Актриса Щекина скоропостижно скончалась после госпитализации во время спектакля
Фото: vk.com by сообщество Амурский областной театр драмы is licensed under public domain

Актрисе стало плохо 21 апреля во время антракта постановки "Ханума", из-за чего ее прервали, а исполнительницу главной роли отправили в больницу. Через два дня она вышла на связь и пообещала в скором времени вернуться на сцену.

Однако в Амурском областном театре драмы сообщили печальные новости и заявили, что их постигло большое горе.

"Ушла из жизни любимая коллега, которая для многих из нас была эталоном отношения к людям, к профессии и жизни. Она была бесконечно любима зрителями, всеми, кто знал ее. Коллектив театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Марины Григорьевны. Прощание с актрисой состоится 15 мая", — говорится в некрологе.

Ранее Ирина Шейк показала архивное фото с матерью.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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