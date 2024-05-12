Это растение впишется в любой сад своей простотой и изысканностью

Почему стоит посадить аквилегию

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Этот привлекательный цветок, известный как аквилегия или орлик, впишется в любой сад своей простотой и изысканностью. Высотой до 100 см, его цветки, в основном двухцветные, обильно распускаются в июне-июле.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Предпочитает слегка затенённые места и плодородный увлажнённый грунт. Аквилегия обладает высокой зимостойкостью, и пересаживать её рекомендуется только по необходимости. Благодаря огромному разнообразию сортов, аквилегию легко подобрать для любой цветочной композиции.

Она идеально сочетается с папоротниками, хостами, гейхерами, астильбами, люпинами и ирисами, и может использоваться для оформления миксбордеров, дорожек и тропинок.