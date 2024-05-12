Это растение впишется в любой сад своей простотой и изысканностью

Этот привлекательный цветок, известный как аквилегия или орлик, впишется в любой сад своей простотой и изысканностью. Высотой до 100 см, его цветки, в основном двухцветные, обильно распускаются в июне-июле.
Предпочитает слегка затенённые места и плодородный увлажнённый грунт. Аквилегия обладает высокой зимостойкостью, и пересаживать её рекомендуется только по необходимости. Благодаря огромному разнообразию сортов, аквилегию легко подобрать для любой цветочной композиции.
Она идеально сочетается с папоротниками, хостами, гейхерами, астильбами, люпинами и ирисами, и может использоваться для оформления миксбордеров, дорожек и тропинок.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.