Секреты, которые делают целлюлит более заметным: что избегать в рационе

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Продукты и напитки, которые усиливают видимость целлюлита

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Борьба с целлюлитом может быть сложной задачей, особенно если наш рацион питания способствует усилению этой проблемы. Некоторые продукты, которые мы употребляем ежедневно, могут ухудшать видимость целлюлита, делая его более заметным на нашем теле.

Продукты и напитки, которые усиливают видимость целлюлита
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Творог, кажется, является полезным источником кальция, но его постоянное употребление может привести к проблемам с кожей из-за высокого содержания натрия, который задерживает воду в организме. Это может ухудшить циркуляцию лимфы и крови, что делает целлюлит более заметным.

Соевый соус также является врагом красоты из-за его высокого содержания натрия, что может вызвать отечность и усиление несовершенств на коже.

Фруктовые соки из магазина, которые мы часто считаем здоровыми, на самом деле могут быть вредными, так как содержат большое количество сахара, что может негативно сказаться на образовании коллагена в коже, делая целлюлит более заметным.

Важно обратить внимание на то, что выбираемые нами продукты и напитки могут оказывать влияние на наше здоровье и внешний вид кожи, поэтому рекомендуется быть внимательными к составу продуктов и отдавать предпочтение более здоровым альтернативам.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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