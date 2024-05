Обыкновенный Bluetooth-гаджет установил соединение с спутником

Информация компании Hubble Network свидетельствует о том, что первой в мире ей удалось наладить стабильное взаимодействие между своим спутником и устройством на Земле с использованием стандартного Bluetooth-соединения. Передача сигнала осуществляется на высоту 600 км без привлечения дополнительных технических средств.

Фото: NASA by Chris Meaney is licensed under public domain