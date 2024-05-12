Обыкновенный Bluetooth-гаджет установил соединение с спутником

Компания HN заявила о соединении Bluetooth-гаджета с орбитальным спутником

Информация компании Hubble Network свидетельствует о том, что первой в мире ей удалось наладить стабильное взаимодействие между своим спутником и устройством на Земле с использованием стандартного Bluetooth-соединения. Передача сигнала осуществляется на высоту 600 км без привлечения дополнительных технических средств.

Фото: NASA by Chris Meaney is licensed under public domain

Ранее данная технология считалась экспериментальной и вызывала скепсис у большинства специалистов, однако в настоящее время компания Hubble Network готовится к развертыванию полноценной сети спутников для создания новой коммуникационной системы.

Для установки связи со спутником необходимо загрузить на устройство с Bluetooth-модулем определенное программное обеспечение. ПО не является универсальным — его версия зависит от поставленной задачи. В настоящее время Hubble Network работает над пилотными версиями программного обеспечения для сфер нефтяной промышленности, правоохранительных органов, логистических компаний и городской инфраструктуры.

Основное преимущество такой коммуникационной системы заключается в значительном сокращении операционных издержек почти в 50 раз. Кроме того, Bluetooth-модули характеризуются низким энергопотреблением, а поддержание связи через спутник позволит сократить расход заряда на 20 раз. Это открывает перспективы создания доступной и массовой спутниковой коммуникационной системы, которая расширит возможности человечества.