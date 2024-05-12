Вкусный и очень простой гарнир: салат из тёртого картофеля с ароматной заправкой из лимона и сладкого соуса чили

Рецепт салата из тёртого картофеля

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете простой салат? Попробуйте этот вариант из тёртого картофеля, приготовленный с простой заправкой из сладкого соуса чили, сахарной пудры и оливкового масла.

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Этим картофельным салатом можно наслаждаться как на обед, так и на ужин. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты

3 тёртых картофеля

1 литр кипятка

Для заправки

1 столовая ложка оливкового масла

Сок 1 лимона

1/2 чайной ложки сахарной пудры

1 чайная ложка сладкого соуса чили

Соль по необходимости

Приготовление

Очистите и натрите на тёрке картофель. Положите картофель в кипящую воду и достаньте примерно через 5 минут. Смешайте все ингредиенты для заправки в небольшой миске. Выложите картофель в салатник и полейте заправкой.