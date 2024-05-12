Вкусный и очень простой гарнир: салат из тёртого картофеля с ароматной заправкой из лимона и сладкого соуса чили
Рецепт салата из тёртого картофеля
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Ищете простой салат? Попробуйте этот вариант из тёртого картофеля, приготовленный с простой заправкой из сладкого соуса чили, сахарной пудры и оливкового масла.
Фото: commons.wikimedia.org by Hennem08 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Этим картофельным салатом можно наслаждаться как на обед, так и на ужин. Обязательно попробуйте!
Ингредиенты
- 3 тёртых картофеля
- 1 литр кипятка
Для заправки
- 1 столовая ложка оливкового масла
- Сок 1 лимона
- 1/2 чайной ложки сахарной пудры
- 1 чайная ложка сладкого соуса чили
- Соль по необходимости
Приготовление
- Очистите и натрите на тёрке картофель.
- Положите картофель в кипящую воду и достаньте примерно через 5 минут.
- Смешайте все ингредиенты для заправки в небольшой миске. Выложите картофель в салатник и полейте заправкой.
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