Жулин рассказал, сколько зарабатывают российские фигуристы во время отстранения от международных стартов

Жулин заявил, что российские фигуристы ничего не потеряли, не выступая на турнирах

1:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заслуженный тренер России Александр Жулин, который является двукратным олимпийским призёром и чемпионом мира и Европы в танцах на льду, поделился своим мнением о доходах российских фигуристов во время их отстранения от международных стартов.

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В интервью на YouTube-канале "Это футбол, брат!" Жулин отметил, что федерация фигурного катания России предоставляет значительную поддержку фигуристам, предлагая им участие в национальных соревнованиях, таких как Кубок Первого канала и Кубок Вызова, за которые они получают очень приличные призовые деньги.

Он отметил, что российские фигуристы почти не потеряли свои доходы и зарабатывают даже больше, чем миллион рублей.

"Русские фигуристы практически ничего не потеряли, потому что федерация, во-первых, очень здорово поддерживает, придумывали вот эти соревнования, Кубок Первого канала, Кубок Вызова, и там очень приличные призовые стали платить. Сколько это в деньгах? Есть ли миллион рублей? Даже больше", — сказал Жулин.

Жулин также отметил, что фигурное катание имеет большую популярность и привлекательность для зрителей, что обеспечивает фигуристам хороший уровень заработка.

Ранее Жулин также обсуждал различия в подходах к тренировкам в США и России, упоминая, что одной из различий является количество специалистов, привлекаемых к тренировкам фигуристов.

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