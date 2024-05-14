Новые правила пересечения границы для детей младше 14 лет с 1 марта 2024 года: что нужно знать

Детям младше 14 лет нужна отметка о гражданстве для пересечения границ с 1 марта

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

1 марта 2024 года вступили в силу новые правила пересечения границы для детей младше 14 лет. Теперь, если у ребенка нет отдельного паспорта, в его свидетельстве о рождении должна быть отметка о гражданстве. Юрист компании "Юристы для туристического бизнеса "Байбородин и партнеры" Артур Михальчук пояснил, что вместо отдельного свидетельства о гражданстве необходимо получить специальный штамп.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Михальчук уточнил, что штамп размером 6 на 10 см должен содержать информацию о приобретении гражданства, дату и номер решения, наименование органа, ведущего дело о гражданстве России, подпись должностного лица и печать. Если у вас уже есть такой штамп, его повторно получать не нужно.

Услуга получения штампа бесплатна и предоставляется в подразделениях Министерства внутренних дел, иногда по предварительной записи, поэтому рекомендуется уточнить эту информацию заранее. Также можно обратиться в офис МФЦ, если там работают сотрудники МВД.

При выезде ребенка без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, необходимо иметь оригинал документа с их согласием на выезд, указанием дат поездки и стран, которые планируется посетить. Перевод согласия на иностранный язык не требуется, но стоит учитывать особенности въезда с детьми в другие страны.