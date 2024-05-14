Биолог поделилась, какие признаки указывают на наличие клопов

Биолог Трофимова: клопов можно не бояться в хорошо освещённых помещениях

Your browser does not support the audio element. Здоровье

Клопы широко распространены: они присутствуют как в жилых помещениях, так и в общественном транспорте. Человек может случайно подцепить их, но избавиться от них достаточно сложно. Этот вопрос осветила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ольга Трофимова в интервью для NEWS. Ru.

Фото: flickr.com by Gilles San Martin from Namur, Belgium is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В хорошо освещённых местах нет необходимости беспокоиться о клопах, поскольку они предпочитают оставаться скрытыми в тёмном месте. Они небольшие и медлительные насекомые, поэтому их легко заметить. Также при их присутствии можно обнаружить следы в виде чёрных точек и коричневых пятен на подушках, креслах и постельном белье.

Чтобы избежать возможных укусов во время поездок, стоит соблюдать осторожность и убирать сумки подальше от пола и сидений, размещая их на верхних багажных полках.

"На сумки наденьте силиконовые чехлы — клопам также будет сложно передвигаться по такой поверхности. После поездки тщательно осмотрите багаж и одежду. После длительной поездки в поезде осмотрите своё тело для поиска клопов, так же как и при выходе из леса: руки, ноги и туловище, и попросите кого-нибудь осмотреть вашу спину", — резюмировала Ольга Трофимова.