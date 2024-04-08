Телесваха Роза Сябитова посоветовала Лере Кудрявцевой не спасать брак с хоккеистом Игорем Макаровым

Ведущая шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова объяснила Лере Кудрявцевой, почему ей не нужно пытаться сохранить свой брак.
Роза Сябитова уверена, что Лера Кудрявцева не должна держаться за свой брак с хоккеистом Игорем Макаровым. Спортсмен страдает алкогольной зависимостью и проходит лечение.
Телесваха отметила, что бывших алкоголиков не бывает. Сябитова убеждена, что спасать Игоря Макарова должна не жена, а его родители.
"У Леры что, других дел нет? А дети? Ей дочку поднимать надо. Это что, ребёнок должен всё это видеть? Кому это надо?" — выразила своё мнение Сябитова в интервью Алёне Жигаловой.
Ранее Лера Кудрявцева объяснила, что не спешит разводиться с мужем, так как не теряет надежды его вылечить от алкогольной зависимости.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.