Телесваха Роза Сябитова посоветовала Лере Кудрявцевой не спасать брак с хоккеистом Игорем Макаровым

Сваха Роза Сябитова уверена, что Лере Кудярвцевой не нужно спасать свой брак

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова объяснила Лере Кудрявцевой, почему ей не нужно пытаться сохранить свой брак.

Фото: https://vk.com/rsyabitova by ВК-аккаунт Розы Сябитовой is licensed under public domain

Роза Сябитова уверена, что Лера Кудрявцева не должна держаться за свой брак с хоккеистом Игорем Макаровым. Спортсмен страдает алкогольной зависимостью и проходит лечение.

Телесваха отметила, что бывших алкоголиков не бывает. Сябитова убеждена, что спасать Игоря Макарова должна не жена, а его родители.

"У Леры что, других дел нет? А дети? Ей дочку поднимать надо. Это что, ребёнок должен всё это видеть? Кому это надо?" — выразила своё мнение Сябитова в интервью Алёне Жигаловой.

Ранее Лера Кудрявцева объяснила, что не спешит разводиться с мужем, так как не теряет надежды его вылечить от алкогольной зависимости.