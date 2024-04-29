Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летние отпуска обойдутся в 50-70т рублей на двоих
Где и как хранить грязное белье в квартире
Учёный-биолог назвал возможные последствия ядерного апокалипсиса
Врач-офтальмолог Уткина развеяла популярные мифы о зрении
Кинолог Голубев рассказал, что делать, если вы нашли чужую собаку
Частые проблемы с выращиванием алоэ
Растения-любители солнца
Поведение, которое наносит вред коже с акне
Запечённое куриное филе с орегано и паприкой: ароматное и диетическое мясо
Риски и штрафы за вождение автомобиля без вписки в страховой полис ОСАГО: что нужно знать каждому водителю

Что грозит за управление авто без включения в ОСАГО?

2:30
Страхование

Случаи, когда водитель не указан в документах по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО), не являются исключением. Множество причин могут способствовать этому. К примеру, владелец транспортного средства может внезапно почувствовать недомогание и попросить другого человека управлять автомобилем. Или возможен случай, когда кто-то из знакомых, будь то сосед, друг или коллега, просит одолжить автомобиль на время, не задумываясь о страховании.

Что грозит за управление авто без включения в ОСАГО?
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Законодательство предоставляет возможность оформления страховых полисов разными способами: можно указать конкретных лиц, которым разрешено управление, или же допустить вождение практически любым водителям. Однако выбор полиса без ограничений обычно стоит дороже, особенно для юридических лиц.

Вне зависимости от типа полиса — с ограниченным доступом или без такового — водитель без документа о страховке подвергается риску получения административного штрафа в размере 500 рублей, если забыл полис дома, и 800 рублей, если полис отсутствует или просрочен. Инспекторы ГИБДД могут выписывать штрафы за отсутствие полиса столько раз, сколько потребуется.

Согласно пункту 2.1.1 ПДД, водитель обязан иметь при себе полис ОСАГО и предъявлять его по требованию полиции. Однако не обязательно носить с собой бумажный полис — достаточно электронной версии, фотографию которой можно показать на смартфоне.

Для большинства водителей штрафы в размере 500 или 800 рублей являются незначительными, что приводит к тому, что некоторые начинают игнорировать обязательство оформления ОСАГО. Основная опасность такого подхода заключается в том, что в случае ДТП вся ответственность ложится на человека за рулём, не включённого в страховку. Страховая компания имеет право требовать с виновного возмещения ущерба, если она выплатила компенсацию пострадавшим.

Если водитель, не внесённый в полис ОСАГО, оказывается в ДТП, но не является его виновником, ситуация менее критична. Происшествие всё равно считается страховым случаем, но порядок обращения за компенсацией изменяется: потребуется направить заявление в страховую компанию виновника и оплатить штраф в 800 рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова

При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.

Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Лайфхаки для педикюра, которые приходятся кстати, когда нет желания идти в салон
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Россия готова сбивать натовские дальнобойные ракеты ATACMS Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Бывший участник "Дома-2" раскрыл правду про беременность Виктории Бони
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Пугачёва сбежала на Кипр из Израиля
Пугачёва сбежала на Кипр из Израиля
Последние материалы
Запечённое куриное филе с орегано и паприкой: ароматное и диетическое мясо
Эксперт рассказал, помогут ли силовые тренировки похудеть
Михаил Боярский высказался против татуировок своей внучки в эфире НТВ
Лолита Милявская посетила Дом милосердия и порадовала детей своим визитом
Санатории набирают популярность у россиян
Почему возникает аллергия на гель-лак и как ее преодолеть
Как правильно выбирать зеркало для дома
Россиянам рассказали, для чего взрослым ставить прививки
На Мадагаскаре используют ИИ для определения приоритетов в охране природы острова
Чего боятся туристы: результаты опроса и страховые решения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников