Риски и штрафы за вождение автомобиля без вписки в страховой полис ОСАГО: что нужно знать каждому водителю

Что грозит за управление авто без включения в ОСАГО?

2:30 Your browser does not support the audio element. Страхование

Случаи, когда водитель не указан в документах по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО), не являются исключением. Множество причин могут способствовать этому. К примеру, владелец транспортного средства может внезапно почувствовать недомогание и попросить другого человека управлять автомобилем. Или возможен случай, когда кто-то из знакомых, будь то сосед, друг или коллега, просит одолжить автомобиль на время, не задумываясь о страховании.

Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Законодательство предоставляет возможность оформления страховых полисов разными способами: можно указать конкретных лиц, которым разрешено управление, или же допустить вождение практически любым водителям. Однако выбор полиса без ограничений обычно стоит дороже, особенно для юридических лиц.

Вне зависимости от типа полиса — с ограниченным доступом или без такового — водитель без документа о страховке подвергается риску получения административного штрафа в размере 500 рублей, если забыл полис дома, и 800 рублей, если полис отсутствует или просрочен. Инспекторы ГИБДД могут выписывать штрафы за отсутствие полиса столько раз, сколько потребуется.

Согласно пункту 2.1.1 ПДД, водитель обязан иметь при себе полис ОСАГО и предъявлять его по требованию полиции. Однако не обязательно носить с собой бумажный полис — достаточно электронной версии, фотографию которой можно показать на смартфоне.

Для большинства водителей штрафы в размере 500 или 800 рублей являются незначительными, что приводит к тому, что некоторые начинают игнорировать обязательство оформления ОСАГО. Основная опасность такого подхода заключается в том, что в случае ДТП вся ответственность ложится на человека за рулём, не включённого в страховку. Страховая компания имеет право требовать с виновного возмещения ущерба, если она выплатила компенсацию пострадавшим.

Если водитель, не внесённый в полис ОСАГО, оказывается в ДТП, но не является его виновником, ситуация менее критична. Происшествие всё равно считается страховым случаем, но порядок обращения за компенсацией изменяется: потребуется направить заявление в страховую компанию виновника и оплатить штраф в 800 рублей.