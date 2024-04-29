Эта инструкция на века: что же нужно делать, если вы нашли чужую собаку — никто не знает, когда вам это пригодится

Кинолог Голубев рассказал, что делать, если вы нашли чужую собаку

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки реагируют негативно на резкие и громкие звуки, и некоторые из них могут даже паниковать. Поэтому во время зимних прогулок важно проявлять особую осторожность.

Фото: unsplash.com by Игорь Овсянников is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Во время новогодних праздников и вечером часто можно услышать звуки петард и фейерверков. Это может напугать собаку, и она может вырваться и убежать.

Вот что нужно делать, если вы нашли чужую собаку.

"Подходите к животному аккуратно, старайтесь быть максимально спокойными и дружелюбными", — рекомендует кинолог Владимир Голубев.

Если на улице вы встретили чужую собаку, старайтесь не пугать её и наладить контакт. Возможно, собака будет выглядеть напуганной и растерянной, она может беспокойно перемещаться или пытаться спрятаться, обнюхивая прохожих.

С животным нужно говорить тихо и дать ему возможность понюхать вашу ладонь, наблюдая за его реакцией.

Очень важно не испугать собаку, так как в панике она может укусить и сбежать. Когда собака успокоится, проверьте наличие ошейника с табличкой, на которой указаны адрес и контакты владельца. Также собака может иметь клеймо питомника или чип.

Если таких идентификационных знаков нет, следует сообщить о найденной собаке.