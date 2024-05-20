В Москве возвели 130 храмовых комплексов. Ещё 200 в стадии строительства

Депутат Ресин: в Москве построили 130 храмов

Депутат Госдумы и советник Патриарха Владимир Ресин рассказал, что в Юго-Восточном округе Москвы (ЮВАО) возводятся 7 каменных храмов. А ещё, по его словам, в столице в процессе стройки ещё 200 объектов православного назначения. Депутат отметил, что такое количество единовременно строящихся храмов в одном городе — исторический рекорд.

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"Сейчас сдано 130 храмов, плюс её 130 приходских дома. Однако впереди всё равно большая работа. ещё 200 объектов в разных стадиях строительства. Жизнь продолжается, площади под стройку храмов выделяются. Если не будет глобальных социальных потрясений, то и при нас и потом, работа будет идти. Храмы они всегда нужны", — слова Владимира Ресина.

Также депутат рассказал, что на данный момент в ЮВАО 58 действующих храма. Одиннадцать из них были построены благодаря программе "Строительство православных храмов". Данная программа реализуется исключительно на пожертвования. Средства собираются благотворительным Фондом "Поддержки строительства храмов Москвы", его сопредседателями в попечительском совете являются: мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.