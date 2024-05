В Москве возвели 130 храмовых комплексов. Ещё 200 в стадии строительства

Депутат Госдумы и советник Патриарха Владимир Ресин рассказал, что в Юго-Восточном округе Москвы (ЮВАО) возводятся 7 каменных храмов. А ещё, по его словам, в столице в процессе стройки ещё 200 объектов православного назначения. Депутат отметил, что такое количество единовременно строящихся храмов в одном городе — исторический рекорд.

