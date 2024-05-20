"За границей русские — токсичные": тревел-блогер о минусах переезда и токсичности русских эмигрантов

Тревел-блогер пожаловалась на "токсичных русских", живущих за границей

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тревел-блогер Марина Ершова, путешествующая по миру, пожаловалась на "токсичных русских", живущих за границей. Она поделилась своим мнением в личном блоге на платформе "Дзен".

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ершова отметила, что переезд в другую страну — это сложный процесс, сопряженный с множеством жертв и трудностей, которые неизбежно влияют на психологию и поведение людей. По её словам, многие соотечественники покидают родину не по хорошей жизни.

"Им приходится оставить всё: друзей, родственников, знакомых, продать недвижимость и покинуть привычную, хоть и серую среду. Этот разрыв с прошлым — тяжёлое испытание, которое накладывает отпечаток на личность и формирует определённый тип поведения", — написала Ершова.

Она добавила, что россияне в эмиграции часто испытывают чувство утраты, ностальгии и одиночества. Им приходится адаптироваться к новым культурным нормам, учить язык, искать работу и устраивать быт в незнакомой среде. По мнению блогера, всё это часто сопровождается сильным стрессом.

"Эти трудности делают не самых успешных русских, которые до этого жили в плохих условиях на родине, за границей ещё злее, несчастнее и менее приветливыми. Я не первая, кто выражает такое мнение о россиянах за границей — они становятся токсичными, и в этом есть доля правды", — заключила Ершова.

Ранее она также рассказала о минусах жизни за границей, предупредив, что при отъезде из родной страны люди теряют связь с семьёй и близкими.