Владимир Путин направил соболезнования аятолле Хаменеи в связи с гибелью Раиси

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Президент РФ Владимир Путин направил лидеру Ирана — аятолле Али Хаменеи телеграмму с соболезнованиями по поводу гибели президента Ирана Ибрахима Раиси.

Фото: mehrnews.com by Марьям Камьяб is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

Владимир Путин выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Раиси и высокопоставленных политиков, среди которых был глава МИД Ирана.

"Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унёсшей жизнь Президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны".

Путин отметил искреннюю преданность погибшего интересам своей Родины, его высокий авторитет за рубежом и значительное влияние на укрепление российско-иранских отношений.

"Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства".

Владимир Путин упомянул и о личном светлом воспоминании об общении с Ибрахимом Раиси, с которым он неоднократно встречался за 3 года его президентства.

"Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного Президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжёлой, невосполнимой утраты".

Ибрахим Раиси погиб в результате авиакатастрофы, когда его вертолёт упал и разбился в горах на северо-западе Ирана. Долгое время точных сведений о происшедшем не было: вертолёт упал в тумане, в труднодоступной местности.

Ибрахим Раиси за недолгий срок своей работы на посту президента успел отличиться не только как харизматичный политик регионального уровня, но и как один из основоположников многополярного мироустройства. О его гибели скорбят в странах глобального Востока и Юга, а также в России. В Иране объявлен пятидневный траур, также траур объявлен в Пакистане и Ливане, поскольку проиранское движение "Хезболла" является одним из гарантов суверенитета страны.

Гибель Раиси не привела к гражданским волнениям в Иране, а напротив, сплотила народ. Люди подозревают, что имело место некое злодеяние со стороны внешних врагов. Однако официальные власти пока не считают версию теракта основной.