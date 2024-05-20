Турция хочет захватить газовый рынок: страна расширяет газовую инфраструктуру

Турция намерена стать крупным газовым хабом, расширяя инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа (СПГ).
Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, сообщает Ensonhaber.
В воскресенье Байрактар встретился с молодыми специалистами и студентами, изучающими нефтегазовую отрасль, и сделал несколько заявлений по поводу развития энергетического сектора.
По его словам, Турция способна импортировать до половины своего газа в виде СПГ. Мощности турецких терминалов уже достигли 160 миллионов кубометров в год.
В настоящее время Турция продает газ в Болгарию, Венгрию и Румынию, и новая инфраструктура готова для дальнейших продаж СПГ.
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