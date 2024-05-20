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Курица с абрикосами, имбирём, корицей и мускатным орехом: очень ароматное и вкусное блюдо, которое впечатлит гостей

Как приготовить курицу с абрикосами и мускатным орехом

1:11
Еда

Вкусная курица, приправленная ароматным мускатным орехом, абрикосами и корицей, — настоящий деликатес.

Как приготовить курицу с абрикосами и мускатным орехом
Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это блюдо продемонстрирует ваши кулинарные таланты и обязательно впечатлит гостей!

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 1 нарезанный лук
  • 1 столовая ложка имбирной пасты
  • 1 столовая ложка мускатного ореха
  • 1 стакан овощного бульона
  • 1 помидор
  • 12 кусочков курицы
  • 1 столовая ложка чесночной пасты
  • 1 чайная ложка куркумы
  • 1 чайная ложка молотой корицы
  • 1 абрикос
  • 1 горсть листьев мяты

Приготовление

  1. Возьмите сковороду, добавьте 1/2 чайной ложки растительного масла, лук, чесночную пасту, имбирную пасту, куркуму, молотую корицу и мускатный орех, обжарьте ингредиенты, помешивая. Добавьте овощной бульон и варите около пяти минут.
  2. Выложите кусочки курицы в сотейник, добавьте растительное масло и обжарьте их.
  3. Добавьте приготовленный соус со специями и абрикосы к курице. Ещё немного потомите.
Как использовать мускатный орех в кулинарии?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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