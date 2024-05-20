Курица с абрикосами, имбирём, корицей и мускатным орехом: очень ароматное и вкусное блюдо, которое впечатлит гостей

Как приготовить курицу с абрикосами и мускатным орехом

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусная курица, приправленная ароматным мускатным орехом, абрикосами и корицей, — настоящий деликатес.

Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это блюдо продемонстрирует ваши кулинарные таланты и обязательно впечатлит гостей!

Ингредиенты

1 столовая ложка растительного масла

1 нарезанный лук

1 столовая ложка имбирной пасты

1 столовая ложка мускатного ореха

1 стакан овощного бульона

1 помидор

12 кусочков курицы

1 столовая ложка чесночной пасты

1 чайная ложка куркумы

1 чайная ложка молотой корицы

1 абрикос

1 горсть листьев мяты

Приготовление

Возьмите сковороду, добавьте 1/2 чайной ложки растительного масла, лук, чесночную пасту, имбирную пасту, куркуму, молотую корицу и мускатный орех, обжарьте ингредиенты, помешивая. Добавьте овощной бульон и варите около пяти минут. Выложите кусочки курицы в сотейник, добавьте растительное масло и обжарьте их. Добавьте приготовленный соус со специями и абрикосы к курице. Ещё немного потомите.