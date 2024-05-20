Курица с абрикосами, имбирём, корицей и мускатным орехом: очень ароматное и вкусное блюдо, которое впечатлит гостей
Как приготовить курицу с абрикосами и мускатным орехом
1:11
Вкусная курица, приправленная ароматным мускатным орехом, абрикосами и корицей, — настоящий деликатес.
Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Это блюдо продемонстрирует ваши кулинарные таланты и обязательно впечатлит гостей!
Ингредиенты
- 1 столовая ложка растительного масла
- 1 нарезанный лук
- 1 столовая ложка имбирной пасты
- 1 столовая ложка мускатного ореха
- 1 стакан овощного бульона
- 1 помидор
- 12 кусочков курицы
- 1 столовая ложка чесночной пасты
- 1 чайная ложка куркумы
- 1 чайная ложка молотой корицы
- 1 абрикос
- 1 горсть листьев мяты
Приготовление
- Возьмите сковороду, добавьте 1/2 чайной ложки растительного масла, лук, чесночную пасту, имбирную пасту, куркуму, молотую корицу и мускатный орех, обжарьте ингредиенты, помешивая. Добавьте овощной бульон и варите около пяти минут.
- Выложите кусочки курицы в сотейник, добавьте растительное масло и обжарьте их.
- Добавьте приготовленный соус со специями и абрикосы к курице. Ещё немного потомите.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Как использовать мускатный орех в кулинарии?