Никотиновая кислота: волшебный ингредиент для кожи и волос

Никотиновая кислота: для чего она нужна коже и насколько эффективна для роста волос

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Никотиновая кислота появилась в средствах для ухода за кожей и волосами всего пару лет назад, и многие косметологи говорят о её эффективности. Что это за компонент и действительно ли он работает? Разбираемся с Валерией Шевченко, косметологом и создателем бренда Trust The Bottle.

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Никотиновая кислота используется в медицинских целях и считается лечебным веществом, широко применяемым в косметологии для улучшения роста волос и пробуждения спящих волосяных луковиц. Ниацин (витамин B3) является ключевым витамином для здоровья волос, значительно улучшая их внешний вид. Никотиновая кислота особенно полезна для тех, кто стремится иметь длинные и роскошные локоны. При дефиците ниацина кожа становится сухой и чувствительной, склонной к морщинам и шелушению, что может привести к дерматиту.

Никотиновая кислота активизирует микроциркуляцию крови в верхних слоях эпидермиса, расширяя сосуды и улучшая питание волос. Это приводит к пробуждению волосяных луковиц и активному росту волос. Она способствует активизации кровообращения в коже головы, усиленному питанию фолликулов, увеличению объема и быстрому росту волос, а также устранению перхоти.