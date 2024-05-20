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Технология запатентована: разработчики фильтра для защиты сети от нелинейной нагрузки обещают улучшение качества энергоснабжения

В Новосибирске создан прибор для сглаживания нелинейной нагрузки на электросеть

1:37
Наука

Активное фильтро-выпрямительное устройство для защиты электросети от нелинейной нагрузки разработали учёные Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, сообщило управление информационной политики вуза в понедельник.

В Новосибирске создан прибор для сглаживания нелинейной нагрузки на электросеть
Фото: НГТУ НЭТИ is licensed under CC BY-SA 4.0

Прибор призван сглаживать броски потребляемого тока и возникающие из-за них колебания напряжения, способные пагубно отразиться на других потребителях и работе всей энергосистемы в целом.

"Устройство представляет собой электронный преобразователь напряжения на полностью управляемых транзисторах. Он подключается параллельно электрической нагрузке и содержит в себе систему управления, которая отслеживает поведение нагрузки и вводит компенсирующее воздействие в виде тока", — объяснил ассистент кафедры электроники и электротехники НГТУ НЭТИ Иван Александров.

Он привёл примеры такой нагрузки: светодиодный экран, энергопотребление которого зависит от яркости изображения, буровые установки — их мощность резко возрастает, когда они натыкаются на препятствие, и т. п. "Активно-силовой фильтр будет за всем этим следить, вводить компенсирующее воздействие и обеспечит повышение качества электроэнергии", — заключил Александров.

Уникальная особенность изобретения — его параллельное подключение к любой розетке улучшает работу всего участка электросети и помогает сэкономить электроэнергию.

Опытный образец прибора уже собран и успешно испытан, а интеллектуальные алгоритмы в основе его принципа действия — запатентованы.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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