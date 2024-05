"Это крик о помощи": очередная выходка Бритни Спирс в соцсетях напугала поклонников

Певица Бритни Спирс в красном платье заставила поклонников переживать

Шоу-бизнес Зарубежный

Американская певица Бритни Спирс выложила в своем блоге видео, на котором запечатлена в красном платье. Как пишет The Mirror, поклонники исполнительницы стали переживать за ее состояние.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Бритни Спирс в Инстаграм is licensed under public domain

Бритни Спирс записала новое видео, на котором предстала в красном облегающем платье. Она смотрит прямо в камеру и поправляет наряд, пока на фоне играет песня Heart "All I Want To Do Is Make Love To You". Фанаты артистки считают, что таким образом она просит о помощи.

"У меня плохое предчувствие от просмотра этого видео", — написал один из комментаторов в соцсетях.

Недавно Бритни Спирс сломала ногу, но она отказывается обращаться к врачам, так как считает, что тело должно уметь заживать самостоятельно.

