"Это крик о помощи": очередная выходка Бритни Спирс в соцсетях напугала поклонников

Американская певица Бритни Спирс выложила в своем блоге видео, на котором запечатлена в красном платье. Как пишет The Mirror, поклонники исполнительницы стали переживать за ее состояние.
Бритни Спирс записала новое видео, на котором предстала в красном облегающем платье. Она смотрит прямо в камеру и поправляет наряд, пока на фоне играет песня Heart "All I Want To Do Is Make Love To You". Фанаты артистки считают, что таким образом она просит о помощи.
"У меня плохое предчувствие от просмотра этого видео", — написал один из комментаторов в соцсетях.
Недавно Бритни Спирс сломала ногу, но она отказывается обращаться к врачам, так как считает, что тело должно уметь заживать самостоятельно.
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