"Это крик о помощи": очередная выходка Бритни Спирс в соцсетях напугала поклонников

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Певица Бритни Спирс в красном платье заставила поклонников переживать

0:51
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американская певица Бритни Спирс выложила в своем блоге видео, на котором запечатлена в красном платье. Как пишет The Mirror, поклонники исполнительницы стали переживать за ее состояние.

Певица Бритни Спирс в красном платье заставила поклонников переживать
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Бритни Спирс в Инстаграм is licensed under public domain

Бритни Спирс записала новое видео, на котором предстала в красном облегающем платье. Она смотрит прямо в камеру и поправляет наряд, пока на фоне играет песня Heart "All I Want To Do Is Make Love To You". Фанаты артистки считают, что таким образом она просит о помощи.

"У меня плохое предчувствие от просмотра этого видео", — написал один из комментаторов в соцсетях.

Недавно Бритни Спирс сломала ногу, но она отказывается обращаться к врачам, так как считает, что тело должно уметь заживать самостоятельно.

Ранее Мария Погребняк сообщила, что выходит замуж.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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