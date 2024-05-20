Ирина Пегова впервые откровенно рассказала о своем разводе с Дмитрием Орловым

Ирина Пегова призналась, что развод с Дмитрием Орловым подарил ей освобождение

Актриса Ирина Пегова в программе "Однажды" на НТВ заявила, что развод для нее стал освобождением. По ее словам, в браке она не была собой ни секунды.

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Актриса, которая воспитывает единственную дочь Татьяну от бывшего мужа, отметила, что расставание было единственным выходом из той ситуации, в которой они оказались.

"Потому что жила жизнью другого человека, жизнью, которую мне пытались навязать. Была человеком, которым тот человек из меня делал, или он хотел, чтобы я была такая", — высказалась артистка.

В настоящее время дочери Пеговой уже 18 лет. Они любят вместе проводить время и путешествовать.

Ранее Павел Прилучный вместе с супругой появился на публике после отдыха на Сейшелах.