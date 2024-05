Ирина Пегова впервые откровенно рассказала о своем разводе с Дмитрием Орловым

Актриса Ирина Пегова в программе "Однажды" на НТВ заявила, что развод для нее стал освобождением. По ее словам, в браке она не была собой ни секунды.

Фото: rutube.ru by канал НТВ is licensed under public domain