Служба внешней разведки РФ: на Украине уровень доверия к президенту Зеленскому опустился до 17%

СВР: Запад беспокоит катастрофическое падение рейтингов Зеленского

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На Западе видят катастрофическое падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского до 17% и это вызывает у них явную озабоченность. После принятия "майданными властями" бесчеловечного закона о мобилизации население Украины отвернулось от своего лидера.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным СВР России, даже среди военнослужащих ВСУ, обработанных идеологической машиной киевских властей, процент сторонников Зеленского не превышает 20-ти. 70% населения разочарованы украинскими СМИ, а около 90% и вовсе хотели бы уехать из страны.

Сам же Владимир Зеленский понимая, что его позиции уязвимы, на фоне ожидания истечения срока полномочий избавляется от "неблагонадежных" людей в своем окружении. Даже запустил медийную кампанию с разоблачением надуманного заговора против него со стороны руководства Управления государственной охраны Украины.

"Проводятся масштабные чистки в армейской среде, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны, — проинформировали в пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации.

Кроме того, Зеленский набивая себе цену развернул кампанию по запугиванию населения "неизбежными массовыми репрессиями" в случае поражения Киева.