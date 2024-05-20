На Западе видят катастрофическое падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского до 17% и это вызывает у них явную озабоченность. После принятия "майданными властями" бесчеловечного закона о мобилизации население Украины отвернулось от своего лидера.
По данным СВР России, даже среди военнослужащих ВСУ, обработанных идеологической машиной киевских властей, процент сторонников Зеленского не превышает 20-ти. 70% населения разочарованы украинскими СМИ, а около 90% и вовсе хотели бы уехать из страны.
Сам же Владимир Зеленский понимая, что его позиции уязвимы, на фоне ожидания истечения срока полномочий избавляется от "неблагонадежных" людей в своем окружении. Даже запустил медийную кампанию с разоблачением надуманного заговора против него со стороны руководства Управления государственной охраны Украины.
"Проводятся масштабные чистки в армейской среде, перестановки в правительстве, руководстве СБУ и Совете национальной безопасности и обороны, — проинформировали в пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации.
Кроме того, Зеленский набивая себе цену развернул кампанию по запугиванию населения "неизбежными массовыми репрессиями" в случае поражения Киева.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.