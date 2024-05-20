Прилучного и Брутян сняли на публике после возвращения в Россию

Прилучный и Зепюр после возвращения с Сейшел появились на публике

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян вернулись с отдыха на Сейшельских островах и появились на премьере мультимедийного театрально-циркового шоу "Антигравитация". Об этом пишет VOICE.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Зепюр Брутян в Инстаграм is licensed under public domain

Для выхода артистка выжрала элегантное платье с открытыми плечами, а ее супруг — белу футболку и костюм.

Так, они на протяжении всего шоу снимали его фрагменты, а после Прилучный рассказал, что главный герой постановки Андрей Кислицин является его другом.

"То, на что он способен, доводит просто до чего-то страшного, вызывает самые сокровенные чувства. Это фейерверк эмоций. Такой формат шоу сподвигает зрителя нестандартно мыслить, смотреть на историю, на символы, и увидеть в этом что-то своё", — признался актер.

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