Прилучного и Брутян сняли на публике после возвращения в Россию

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян вернулись с отдыха на Сейшельских островах и появились на премьере мультимедийного театрально-циркового шоу "Антигравитация". Об этом пишет VOICE.
Для выхода артистка выжрала элегантное платье с открытыми плечами, а ее супруг — белу футболку и костюм.
Так, они на протяжении всего шоу снимали его фрагменты, а после Прилучный рассказал, что главный герой постановки Андрей Кислицин является его другом.
"То, на что он способен, доводит просто до чего-то страшного, вызывает самые сокровенные чувства. Это фейерверк эмоций. Такой формат шоу сподвигает зрителя нестандартно мыслить, смотреть на историю, на символы, и увидеть в этом что-то своё", — признался актер.
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