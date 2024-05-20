Юморист Ефим Шифрин посоветовал певице Мадонне переодеться: неловко за неё

Звезда "Аншлага" Ефим Шифрин считает, что певица Мадонна одевается не по возрасту.
Ефим Шифрин рассказал, что 65-летняя певица Мадонна на два года моложе его. Он заявил, что зарубежной певице следует свернуть с пути, чтобы переодеться.
Юморист привёл в пример Владимира Зельдина, который до глубокой старости играл в театре.
Он задался вопросом, в каком возрасте актёру следует уходить на покой.
"Может, правда, просто как Мадонне — стоит просто взять и переодеться? Но — во что?" — поделился своими размышлениями Шифрин.
Артист отметил, что сейчас классических бабушек трудно найти, так как они в лосинах попивают кефир. Шифрина смутил внешний вид поп-дивы Запада Мадонны.
"Что-то мне вчера неловко было за неё. Глянул: она на два года моложе меня", — написал юморист в "Инстаграме"*.
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