Юморист Ефим Шифрин посоветовал певице Мадонне переодеться: неловко за неё

Юморист Ефим Шифрин пристыдил певицу Мадонну за внешний вид

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Аншлага" Ефим Шифрин считает, что певица Мадонна одевается не по возрасту.

Фото: https://www.instagram.com/koteljnik by Инстаграм Ефима Шифрина is licensed under public doman

Ефим Шифрин рассказал, что 65-летняя певица Мадонна на два года моложе его. Он заявил, что зарубежной певице следует свернуть с пути, чтобы переодеться.

Юморист привёл в пример Владимира Зельдина, который до глубокой старости играл в театре.

Он задался вопросом, в каком возрасте актёру следует уходить на покой.

"Может, правда, просто как Мадонне — стоит просто взять и переодеться? Но — во что?" — поделился своими размышлениями Шифрин.

Артист отметил, что сейчас классических бабушек трудно найти, так как они в лосинах попивают кефир. Шифрина смутил внешний вид поп-дивы Запада Мадонны.

"Что-то мне вчера неловко было за неё. Глянул: она на два года моложе меня", — написал юморист в "Инстаграме"*.

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