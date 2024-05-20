Психиатр Слышалова: первый симптом депрессии — устойчивое снижение настроения, человек практически не ощущает радости

Стойкое снижение настроения и отсутствие концентрации — это симптомы депрессии

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Депрессия — это состояние подавленного и сниженного настроения, которое длится довольно долгое время. И это болезнь, которую должен лечить специалист, считает врач-психиатр Анастасия Слышалова.

Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Первый симптом депрессии — устойчивое снижение настроения, при котором человек всё видит в тёмных тонах и все события оценивает с точки зрения пессимистического настроя. В этом состоянии человек практически не испытывает радости.

"Это болото, из которого человеку никак не вылезти. Он не может отвлечься, спланировать что-то. Если такое состояние длится больше 2 недель, то это может указывать на депрессию", — пояснила психиатр.

Второй симптом — медлительность и отсутствие концентрации. Человек, как будто всё время погружён в себя, иногда долго отвечает на вопросы и делает большие паузы между словами.

Третий симптом — заторможенность. Как правило, человек в депрессии не имеет физических сил делать привычные вещи.

Четвёртый симптом — человек просыпается очень рано и не может уснуть. Могут быть проблемы с пищеварением.

Психиатр рассказала, что существует миф о том, что люди в депрессивном состоянии часто плачут. Это верно только для лёгкой степени депрессии, а в тяжёлой — люди уже могут не проявляют своих эмоций.

Она заявила, что психическое состояние — это основа жизнедеятельности человека, поэтому, чем раньше человек в депрессии получит квалифицированную помощь, тем лучше, передаёт Петербург2.