Психиатр Слышалова: первый симптом депрессии — устойчивое снижение настроения, человек практически не ощущает радости

Депрессия — это состояние подавленного и сниженного настроения, которое длится довольно долгое время. И это болезнь, которую должен лечить специалист, считает врач-психиатр Анастасия Слышалова.
Первый симптом депрессии — устойчивое снижение настроения, при котором человек всё видит в тёмных тонах и все события оценивает с точки зрения пессимистического настроя. В этом состоянии человек практически не испытывает радости.
"Это болото, из которого человеку никак не вылезти. Он не может отвлечься, спланировать что-то. Если такое состояние длится больше 2 недель, то это может указывать на депрессию", — пояснила психиатр.
Второй симптом — медлительность и отсутствие концентрации. Человек, как будто всё время погружён в себя, иногда долго отвечает на вопросы и делает большие паузы между словами.
Третий симптом — заторможенность. Как правило, человек в депрессии не имеет физических сил делать привычные вещи.
Четвёртый симптом — человек просыпается очень рано и не может уснуть. Могут быть проблемы с пищеварением.
Психиатр рассказала, что существует миф о том, что люди в депрессивном состоянии часто плачут. Это верно только для лёгкой степени депрессии, а в тяжёлой — люди уже могут не проявляют своих эмоций.
Она заявила, что психическое состояние — это основа жизнедеятельности человека, поэтому, чем раньше человек в депрессии получит квалифицированную помощь, тем лучше, передаёт Петербург2.
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