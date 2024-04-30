Спортивный эксперт рассказала о важности заминки после тренировки

Спортивный эксперт рассказала о важности заминки после тренировки

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Спортивный эксперт Наталья Горбунова рекомендует делать заминку после тренировки.

Фото: tresdesign.com by Greg L is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Заминка — это завершающий тренировку комплекс упражнений на 20 минут. Он помогает организму восстановить дыхание и нормализовать кровообращение. Также расслабляет мышцы.

"Большинство посетителей фитнес-зала игнорируют заминку, потому что сомневаются в ее эффективности. Они ошибаются. Организму просто необходимо "охладиться" после физических нагрузок", — приводит слова Горбуновой "СЭ".

Главные цели заминки — нормализовать пульс, температуру тела и частоту дыхания.

Чтобы сделать в зале заминку, проходите на беговой дорожке 5-7 минут, постепенно уменьшая темп. Затем поставьте ноги ровно, на ширине плеч. Поднимите руки вверх и сделайте глубокий вдох. На выдохе наклонитесь, как можно ниже и опустите руки. Шея и плечи расслаблены. Сделайте так 3-4 раза. После этого хорошо потяните спину, грудную клетку, поясницу, переднюю и заднюю поверхность бедра, ягодицы и другое.