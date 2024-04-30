Три метода помогут избавиться от колорадского жука: натуральные средства без "химии"

Для избавления от колорадского жука вовсе не обязательно покупать специальные препараты. Помогут некоторые средства.
Девясил
Возьмите 500 грамм корней растения, желательно свежих. Залейте их водой и кипятите 30 минут. Процедите и используйте раствор.
Луковая шелуха
Возьмите 300 г шелухи и залейте горячей водой. Настаивайте в течение суток. Процедите и обработайте кусты.
Одуванчик
Это растение в сочетании с хвощом может негативно воздействовать на жуков. Возьмите 200 г растений и положите в воду кипятить 10 минут. Остудите. Далее нужно залить его в пульверизатор и распылять на листья картофеля.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.