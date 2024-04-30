Три метода помогут избавиться от колорадского жука: натуральные средства без "химии"

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Три средства для борьбы с колорадским жуком

0:47
Садоводство » Вредители и болезни

Для избавления от колорадского жука вовсе не обязательно покупать специальные препараты. Помогут некоторые средства.

Три средства для борьбы с колорадским жуком
Фото: pixabay.com by Zdeněk Chalupský is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Девясил

Возьмите 500 грамм корней растения, желательно свежих. Залейте их водой и кипятите 30 минут. Процедите и используйте раствор.

Луковая шелуха

Возьмите 300 г шелухи и залейте горячей водой. Настаивайте в течение суток. Процедите и обработайте кусты.

Одуванчик

Это растение в сочетании с хвощом может негативно воздействовать на жуков. Возьмите 200 г растений и положите в воду кипятить 10 минут. Остудите. Далее нужно залить его в пульверизатор и распылять на листья картофеля.

СУПЕРСРЕДСТВО ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА! Эффект удивит!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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