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Их популяцию не удастся восстановить: эксперт предрёк грустное будущее дельфинам Черноморского бассейна

Эксперт назвал невозможным восстановление популяции дельфинов в Черноморском бассейне

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Наука

Дельфины в Черном и Азовском морях, включая азовку, дельфина-белобочку и черноморскую афалину, находятся на грани вымирания из-за массовой добычи в середине 20 века и усиленного рыболовства, которое ухудшило их кормовую базу.

Эксперт назвал невозможным восстановление популяции дельфинов в Черноморском бассейне
Фото: photolib.noaa.gov by NOAA NMFS is licensed under Public Domain

Современные популяции этих видов, занесенных в Красные книги России и Республики Крым, слишком малы для восстановления прежних объемов. По словам Ирины Логоминовой, ученого с Карадагской научной станции, на берегах Крыма осталось около 1,2-1,3 тыс. особей афалины, 2-3 тыс. особей белобочки и менее 1 тыс. особей азовки, сообщает ТАСС.

В настоящее время приоритетом является сохранение существующих особей, так как увеличение численности практически невозможно.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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