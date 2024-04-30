С чем столкнется домашний кот, если попадет на улицу: чтобы спасти его у вас есть считанные часы

Ветеринары рассказали, что будет с котом, который оказался на улице

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Часто случается, что домашние питомцы оказываются на улице не по своей воле или из-за неосторожности, когда сбегают из дома.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Даже в теплое время года на улице домашнюю кошку ожидает множество интересных вещей. Зимой в лучшем случае бездомный питомец может найти убежище в приюте.

Первое, что важно — это погодные условия.

В своем естественном мехе кошки могут выдерживать заморозки до 10 градусов Цельсия. Кроме того, животному необходимо найти укрытие, такое как подвал или чердак.

Иногда питомцы находят тепло под капотом автомобиля или на колесе у остывшего двигателя.

Продолжительное нахождение на морозе может привести к переохлаждению организма.

Уличные кошки более выносливы, тогда как домашним животным грозит печальная судьба.

Коты и кошки, выращенные в благоприятных условиях, не обладают такими же навыками выживания в дикой природе, как бездомные.

Если они не найдут приют или не вернутся домой в скором времени, то могут погибнуть в течение 2-4 лет.