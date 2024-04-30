Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Qatar Airways продемонстрирует робота-стюардессу с искусственным интеллектом
5 минут в день для идеального пресса
Почему именно 3 цвета должны быть в интерьере
Эксперт назвал невозможным восстановление популяции дельфинов в Черноморском бассейне
Три средства для борьбы с колорадским жуком
Пять основных причин потери волос
Руководство по ОСАГО и КАСКО: важно знать каждому водителю
Пряная курочка, запеченная на банке: оригинальный праздничный рецепт
Спортивный эксперт рассказала о важности заминки после тренировки
С чем столкнется домашний кот, если попадет на улицу: чтобы спасти его у вас есть считанные часы

Ветеринары рассказали, что будет с котом, который оказался на улице

1:09
Зоосфера » Кошки

Часто случается, что домашние питомцы оказываются на улице не по своей воле или из-за неосторожности, когда сбегают из дома.

Ветеринары рассказали, что будет с котом, который оказался на улице
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Даже в теплое время года на улице домашнюю кошку ожидает множество интересных вещей. Зимой в лучшем случае бездомный питомец может найти убежище в приюте.

Первое, что важно — это погодные условия.

В своем естественном мехе кошки могут выдерживать заморозки до 10 градусов Цельсия. Кроме того, животному необходимо найти укрытие, такое как подвал или чердак.

Иногда питомцы находят тепло под капотом автомобиля или на колесе у остывшего двигателя.

Продолжительное нахождение на морозе может привести к переохлаждению организма.

Уличные кошки более выносливы, тогда как домашним животным грозит печальная судьба.

Коты и кошки, выращенные в благоприятных условиях, не обладают такими же навыками выживания в дикой природе, как бездомные.

Если они не найдут приют или не вернутся домой в скором времени, то могут погибнуть в течение 2-4 лет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова

При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.

Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Лайфхаки для педикюра, которые приходятся кстати, когда нет желания идти в салон
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Россия готова сбивать натовские дальнобойные ракеты ATACMS Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Бывший участник "Дома-2" раскрыл правду про беременность Виктории Бони
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Пугачёва сбежала на Кипр из Израиля
Пугачёва сбежала на Кипр из Израиля
Последние материалы
Спортивный эксперт рассказала о важности заминки после тренировки
Летние отпуска обойдутся в 50-70т рублей на двоих
Где и как хранить грязное белье в квартире
Учёный-биолог назвал возможные последствия ядерного апокалипсиса
Что грозит за управление авто без включения в ОСАГО?
Врач-офтальмолог Уткина развеяла популярные мифы о зрении
Кинолог Голубев рассказал, что делать, если вы нашли чужую собаку
Частые проблемы с выращиванием алоэ
Растения-любители солнца
Поведение, которое наносит вред коже с акне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников