Главные причины потери волос: открываем секреты здорового волосяного покрова

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Пять основных причин потери волос

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Много факторов влияет на состояние наших волос, а их густота и блеск могут стать мерилом здоровья и привлекательности.

Пять основных причин потери волос
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Один из распространенных случаев потери волос — телогеновая алопеция, вызванная стрессом или болезнями. Волосы проходят через несколько фаз роста, включая активную фазу анагена и фазу выпадения телогена. Если процент волос в фазе телогена увеличивается, это может привести к редкому волосистому покрову. Эта проблема может быть временной, и естественная густота волос может восстановиться самостоятельно через несколько месяцев или с помощью средств для стимуляции роста. Андрогенетическая алопеция, связанная с гормоном тестостероном, чаще возникает у мужчин и может быть управляема благодаря специальным препаратам. Дефицит белка, железа и йода также может привести к потере волос, поэтому важно поддерживать баланс питания и консультироваться с врачом.

Хронический стресс и аутоиммунные заболевания также могут оказать негативное воздействие на состояние волос и требуют соответствующего вмешательства и лечения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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