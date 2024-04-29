Любители солнца: вот какие растения отлично переносят жару и засуху

Растения-любители солнца

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Данные цветы отлично подходят для занятых дачников. Они хорошо переносят жару и засуху.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Bossi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Каладиум

Красивые листья в форме сердца с розовыми, зелеными и белыми вкраплениями делают это лиственное растение потрясающим. Посадите каладиум в отдельном контейнере или в ландшафте. Оно может пережить зиму в теплом климате, или вы можете посадить его в горшок и перенести в помещение в качестве комнатного растения на зиму в холодном климате.

Моховая роза

У этого низкорослого однолетника, который также называют портулакой, толстые мясистые листья, которые удерживают влагу, поэтому он устойчив к засухе. Просто прелесть, у него яркие цветы ярко-розовых, желтых, красных, оранжевых и белых оттенков.

Амарант Глобус

Жара, влажность, засуха: этот выносливый однолетник справляется со всеми трудностями! Круглые соцветия амаранта интересно контрастируют с другими растениями, и это идеальное растение для обрамления дорожек.