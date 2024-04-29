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Правильное уходное поведение для кожи с прыщами: что делать и что не делать

Поведение, которое наносит вред коже с акне

2:03
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Вы старательно заботитесь о своей коже, но все еще испытываете проблемы с прыщами и несовершенствами? Возможно, ваш уход неэффективен из-за некоторых привычек, которые, согласно дерматологам, могут усугублять проблемы с акне, угрями и расширенными порами.

Поведение, которое наносит вред коже с акне
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Частая смена средств для проблемной кожи: переход с одного средства на другое слишком часто может вызвать сухость и раздражение кожи, что только усугубит проблему. Рекомендуется терпеливо дождаться результатов, так как эффект профессиональных средств обычно проявляется через 5-6 недель, а полное очищение кожи занимает около 3-4 месяцев.
  2. Нанесение средства от прыщей и угрей точечно: этот метод неэффективен для предотвращения новых высыпаний и не помогает сузить поры. Рекомендуется наносить тонкий слой средства равномерно на все участки лица ежедневно утром и вечером.
  3. Высушивание кожи: сушение кожи может вызвать дополнительное раздражение и усугубить проблему. Рекомендуется использовать увлажняющий крем после умывания утром и вечером, а также избегать средств, которые могут сушить кожу.
  4. Неразборчивый выбор других уходовых средств: важно выбирать косметику и средства для ухода за кожей, которые не закупоривают поры. При выборе новых продуктов следует ориентироваться не только на рекламу, но и на отзывы других пользователей и рекомендации дерматологов.
  5. Выскабливание и выдавливание прыщей: это может усилить воспаление и привести к образованию рубцов. Рекомендуется обратиться к профессиональному дерматологу при наличии глубоких и болезненных высыпаний.
  6. Несбалансированное питание: пересмотрите свой рацион и избегайте токсичных продуктов, так как они могут вызывать проблемы с пищеварением и ухудшать состояние кожи. Эксперты рекомендуют вести дневник питания и при необходимости пересмотреть свой образ жизни.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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