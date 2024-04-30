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Курица в пряностях, запечённая на банке: несложный способ приготовить птицу оригинально и вкусно

Пряная курочка, запеченная на банке: оригинальный праздничный рецепт

1:50
Еда

Пряная курочка, запеченная на банке — это вкусный и удобный способ приготовить запечённую курицу для праздничного стола. Рецепт не так сложный, как может показаться, но для получения вкусной и сочной птицы важно чётко следовать инструкциям.

Пряная курочка, запеченная на банке: оригинальный праздничный рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by public domain pictures is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вам понадобится:

• Сушёный чеснок — 1 ч. л.

• Свежий чеснок — 3 головки

• Сладкая паприка — 1 ч. л.

• Копчёная паприка — 1 ч. л.

• Смесь пряных трав (прованских) — 2 ч. л.

• Лавровый лист — 2 шт.

• Сахар — 1 ч. л.

• Растительное масло — 2 ст. л.

• Соль по вкусу.

Как готовить:

  1. Вымойте тушку, выпотрошите и дайте ей посохнуть. Натрите солью снаружи и внутри.
  2. Смешайте сушёный чеснок, сладкую паприку, прованские травы и растительное масло. Натрите тушку этой смесью внутри и снаружи, дайте как следует промариноваться, оставив на всю ночь.
  3. Налейте в противень горячую воду (меньше половины объёма) и поставьте литровую банку (на 2/3 заполненную горячей водой).
  4. В воду добавьте лавровый лист, измельчённый чеснок, прованские травы, копчёную паприку, а также соль и сахар.
  5. Усадите тушку верхом на горлышко банки, закройте шейное отверстие зубочисткой, а крылья оберните фольгой.
  6. Поставьте тушку в холодную духовку и установите температуру на 180 градусов. Запекайте птицу 1,5 часа.

Помните, что ставить запекаться курицу на банке нужно только в холодную духовку, и только после этого её можно включить. Это делается для того, чтобы банка не лопнула от перепада температур.

Сочная запеченная Курица на банке. Самое то на Праздничный стол!!!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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