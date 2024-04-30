Курица в пряностях, запечённая на банке: несложный способ приготовить птицу оригинально и вкусно

Пряная курочка, запеченная на банке — это вкусный и удобный способ приготовить запечённую курицу для праздничного стола. Рецепт не так сложный, как может показаться, но для получения вкусной и сочной птицы важно чётко следовать инструкциям.
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Вам понадобится:
• Сушёный чеснок — 1 ч. л.
• Свежий чеснок — 3 головки
• Сладкая паприка — 1 ч. л.
• Копчёная паприка — 1 ч. л.
• Смесь пряных трав (прованских) — 2 ч. л.
• Лавровый лист — 2 шт.
• Сахар — 1 ч. л.
• Растительное масло — 2 ст. л.
• Соль по вкусу.
Как готовить:
Вымойте тушку, выпотрошите и дайте ей посохнуть. Натрите солью снаружи и внутри.
Смешайте сушёный чеснок, сладкую паприку, прованские травы и растительное масло. Натрите тушку этой смесью внутри и снаружи, дайте как следует промариноваться, оставив на всю ночь.
Налейте в противень горячую воду (меньше половины объёма) и поставьте литровую банку (на 2/3 заполненную горячей водой).
В воду добавьте лавровый лист, измельчённый чеснок, прованские травы, копчёную паприку, а также соль и сахар.
Усадите тушку верхом на горлышко банки, закройте шейное отверстие зубочисткой, а крылья оберните фольгой.
Поставьте тушку в холодную духовку и установите температуру на 180 градусов. Запекайте птицу 1,5 часа.
Помните, что ставить запекаться курицу на банке нужно только в холодную духовку, и только после этого её можно включить. Это делается для того, чтобы банка не лопнула от перепада температур.
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Сочная запеченная Курица на банке. Самое то на Праздничный стол!!!