Курица в пряностях, запечённая на банке: несложный способ приготовить птицу оригинально и вкусно

Пряная курочка, запеченная на банке: оригинальный праздничный рецепт

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Пряная курочка, запеченная на банке — это вкусный и удобный способ приготовить запечённую курицу для праздничного стола. Рецепт не так сложный, как может показаться, но для получения вкусной и сочной птицы важно чётко следовать инструкциям.

Фото: commons.wikimedia.org by public domain pictures is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вам понадобится:

• Сушёный чеснок — 1 ч. л.

• Свежий чеснок — 3 головки

• Сладкая паприка — 1 ч. л.

• Копчёная паприка — 1 ч. л.

• Смесь пряных трав (прованских) — 2 ч. л.

• Лавровый лист — 2 шт.

• Сахар — 1 ч. л.

• Растительное масло — 2 ст. л.

• Соль по вкусу.

Как готовить:

Вымойте тушку, выпотрошите и дайте ей посохнуть. Натрите солью снаружи и внутри. Смешайте сушёный чеснок, сладкую паприку, прованские травы и растительное масло. Натрите тушку этой смесью внутри и снаружи, дайте как следует промариноваться, оставив на всю ночь. Налейте в противень горячую воду (меньше половины объёма) и поставьте литровую банку (на 2/3 заполненную горячей водой). В воду добавьте лавровый лист, измельчённый чеснок, прованские травы, копчёную паприку, а также соль и сахар. Усадите тушку верхом на горлышко банки, закройте шейное отверстие зубочисткой, а крылья оберните фольгой. Поставьте тушку в холодную духовку и установите температуру на 180 градусов. Запекайте птицу 1,5 часа.

Помните, что ставить запекаться курицу на банке нужно только в холодную духовку, и только после этого её можно включить. Это делается для того, чтобы банка не лопнула от перепада температур.