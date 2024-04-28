Хранение грязного белья в квартире: стиль и функциональность

Где и как хранить грязное белье в квартире

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В современных домах ванная комната часто служит и прачечной, где устанавливается стиральная машина и хранится белье до стирки.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Юлия Тычино, дизайнер издания "БелНовости", обсуждает хранение грязного белья. Обычно для этих целей используется корзина, чаще всего пластиковая с крышкой, доступная в разных размерах и цветах. Встречаются также варианты из натуральной лозы или ткани.

Но после ремонта в ванной такие корзины могут сильно выделяться на фоне обновленного интерьера, что порождает желание спрятать их. Отсюда и возникло новое решение — интегрированная в мебель корзина для белья.

Если рассматривать стандартные пеналы, то часто они оснащаются металлической корзиной, прикрепленной к дверце в нижней части и открывающейся с помощью откидывания. При заказе пенала на заказ предлагается больше вариантов: выдвижные ящики, корзины или съемные пластиковые контейнеры.

Но если в мебель для ванной уже встроено отделение для белья, можно обойтись без отдельной корзины, просто загружая белье напрямую в шкаф.

Таким образом, современные пеналы и тумбы с интегрированным отделением для грязного белья представляют собой стильное и удобное решение для хранения.