Врач-офтальмолог Уткина развеяла мифы, что гаджеты портят зрение и чтение в полумраке вызывает близорукость

Врач-офтальмолог Уткина развеяла популярные мифы о зрении

3:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-офтальмолог, член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов Анастасия Уткина рассказала о популярных высказываниях, связанных со зрением на ежегодном форуме "Учёные против мифов".

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ефремов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Гаджеты портят глаза

Современные бытовые электронные устройства не оказывают вредного влияния на наши глаза. Если же, после работы за компьютером, возникает ощущение песка в глазах, то это говорит о синдроме сухого глаза.

"В таких случаях речь не идёт о каком-то заболевании, необратимом нарушении зрения. Это последствия зрительной усталости, так называемый синдром сухого глаза и компьютерный зрительный синдром. Они связаны с длительной нагрузкой. Самый простой и эффективный способ помочь себе — периодически устраивать отдых, перерывы в работе или листании соцсетей. Также облегчить симптомы могут увлажняющие капли для глаз и увлажнители помещения, если воздух пересушен”, — сообщила офтальмолог.

Работа с мелкими деталями вредит зрению

При таком виде деятельности речь идёт всё о той же временной зрительной усталости и тех же синдромах, о которых уже писали выше. У взрослых людей подобные действия не могут привести к близорукости или усугубить уже существующие проблемы со зрением.

Нельзя читать в полумраке

Чтение при плохом освещении не вредит глазам, а лишь вызывает дискомфорт, так как вы сильнее напрягаетесь. У учёных нет никаких подтверждений, что подобные условия могут вызвать близорукость.

Очки вызывают привыкание

Исследования выяснили, что ношение очков при правильном подборе никак не может нанести вред. Иногда даже наоборот, если при помощи очков удаётся достичь того, что человек видит 10 строк офтальмологической таблицы, то это может притормозить прогрессирование близорукости.

Чайные пакетики могут помочь в лечении глаз

На самом деле это не так. Снять усталость и дискомфорт с глаз можно тёплым компрессом, например, из ватных дисков, смоченных в воде. Блефарит и прочие заболевания глаз чаем вылечить невозможно.

Для улучшения зрения поможет употребление черники, БАДов и моркови

"В лабораторных опытах обнаруживали положительное влияние черники на некоторые процессы в ткани сетчатки глаз. Однако это были эксперименты в пробирке. Никаких убедительно подтверждённых данных о реальном эффекте у людей нет," — заявила врач.

При помощи специальной гимнастики можно восстановить зрение

К сожалению, никакие упражнения не смогут вылечить заболевания глаз. Но подобные занятия дают перерывы в зрительной нагрузке. Это способствует уменьшению усталости и лучшему смачиванию глазной поверхности. Что может временно немного улучшить резкость изображения.