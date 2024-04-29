Человечество испытало множество ядерных катастроф, включая Хиросиму, Нагасаки, Чернобыль и Фукусиму, которые подчеркнули хрупкость нашей планеты.
Ученый-биолог Тимоти Муссо, проведший 25 лет в изучении экосистем мест ядерных аварий, указывает на увеличение радиационного загрязнения, охватывающего всё большие территории.
Основная опасность радиации заключается в её разрушительном воздействии на ДНК, вызывая мутации, большинство из которых не имеет серьезных последствий, однако некоторые могут привести к смертельным заболеваниям, включая онкологические. В Японии, после ядерных бомбардировок, фиксировались случаи рождения детей с серьезными патологиями, сообщает Planet Today.
Радиация также влияет на растения, как показывает пример изменения формы листьев и деревьев в Чернобыльской зоне, известной как "Рыжий лес".
Полезные мутации встречаются, но являются редкостью.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.