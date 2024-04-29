Не пощадит никого: названы возможные последствия ядерного апокалипсиса для человечества

Учёный-биолог назвал возможные последствия ядерного апокалипсиса

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Человечество испытало множество ядерных катастроф, включая Хиросиму, Нагасаки, Чернобыль и Фукусиму, которые подчеркнули хрупкость нашей планеты.

Фото: coralreef.noaa.gov by Министерство энергетики США

Ученый-биолог Тимоти Муссо, проведший 25 лет в изучении экосистем мест ядерных аварий, указывает на увеличение радиационного загрязнения, охватывающего всё большие территории.

Основная опасность радиации заключается в её разрушительном воздействии на ДНК, вызывая мутации, большинство из которых не имеет серьезных последствий, однако некоторые могут привести к смертельным заболеваниям, включая онкологические. В Японии, после ядерных бомбардировок, фиксировались случаи рождения детей с серьезными патологиями, сообщает Planet Today.

Радиация также влияет на растения, как показывает пример изменения формы листьев и деревьев в Чернобыльской зоне, известной как "Рыжий лес".

Полезные мутации встречаются, но являются редкостью.