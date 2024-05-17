Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин заметил, что чиновники МОК сегодня сами нарушают принципы Олимпийской хартии
Следующий сезон "Игры в кальмара" должен выйти в декабре
Врачи вылечили рак мозга четвёртой стадии, испытав новый метод на Ричарде Сколайере
Синоптики рассказали, что Москву накроет новая волна холода
Ямал будет раскрывать туристический потенциал, запустив видеоконкурс
Готовим освежающий напиток из огурцов и лимонного сока
Почему нельзя включать кондиционер сразу после запуска двигателя в жару
Почему стоит посадить настурцию, бегонию, бархатцы
В Туле задержаны сотрудники МВД за коррупцию в деле миграции
Избегайте утренних бьюти-ошибок: как правильно ухаживать за кожей лица в начале дня

Ошибки в утреннем уходе за кожей, с которыми мы часто сталкиваемся

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Твоя утренняя рутина может быть ответственна за то, что кожа твоего лица начинает день с бледным и раздраженным видом, даже если ты стараешься увлажнять ее достаточно. Мы расскажем о распространенных утренних ошибках в уходе за кожей, которые могут нанести ей вред и испортить ее внешний вид.

Ошибки в утреннем уходе за кожей, с которыми мы часто сталкиваемся
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Первая ошибка, с которой многие сталкиваются, — неполное очищение кожи. Частички себума и токсинов, выработанных кожей ночью, могут остаться на ее поверхности, даже если ты не используешь косметику. Простое протирание лица водой или тоником может не удалить все загрязнения, что может привести к воспалениям и черным точкам. Утром необходимо тщательно очищать кожу, используя пенку или гель, а затем тоник и увлажняющий крем.

Вторая ошибка — использование скраба. Мягкий скраб полезен для очищения кожи, но не в утренней рутине. Он может делать кожу незащищенной и увеличивать ее чувствительность к ультрафиолету. Утром достаточно использовать пенку или гель для умывания.

Третья ошибка — протирка лица спиртовым лосьоном. Спиртовые лосьоны, несмотря на быстрый эффект, могут обезвоживать и сушить кожу, вызывая покраснения и закупорку пор. Замени спиртовой лосьон на качественный тоник, который будет восстанавливать и увлажнять кожу.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
Лидеры стран БРИКС отказываются от присутствия на "мирной конференции" в Швейцарии Любовь Степушова Всё больше граждан Украины превращаются в тех, кто ждёт русских Дмитрий Плотников Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев
Сын Олега Газманова показал изменившегося до неузнаваемости Михаила Шуфутинского
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Последние материалы
Готовим освежающий напиток из огурцов и лимонного сока
Почему нельзя включать кондиционер сразу после запуска двигателя в жару
Почему стоит посадить настурцию, бегонию, бархатцы
В Туле задержаны сотрудники МВД за коррупцию в деле миграции
Как избавиться от темных кругов под глазами
Россия и Узбекистан могут начать сотрудничество в сфере кино
В страховку от клеща входят госпитализация и реабилитация пострадавшего
Кинологи назвали породы собак, которые почти не лают
Губерниев назвал Промеса преступником, отметив, что он должен сидеть в тюрьме
Как сохранить здоровье и достичь активного долголетия обсуждают на "Роза Хутор"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников