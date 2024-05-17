Избегайте утренних бьюти-ошибок: как правильно ухаживать за кожей лица в начале дня

Ошибки в утреннем уходе за кожей, с которыми мы часто сталкиваемся

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Твоя утренняя рутина может быть ответственна за то, что кожа твоего лица начинает день с бледным и раздраженным видом, даже если ты стараешься увлажнять ее достаточно. Мы расскажем о распространенных утренних ошибках в уходе за кожей, которые могут нанести ей вред и испортить ее внешний вид.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Первая ошибка, с которой многие сталкиваются, — неполное очищение кожи. Частички себума и токсинов, выработанных кожей ночью, могут остаться на ее поверхности, даже если ты не используешь косметику. Простое протирание лица водой или тоником может не удалить все загрязнения, что может привести к воспалениям и черным точкам. Утром необходимо тщательно очищать кожу, используя пенку или гель, а затем тоник и увлажняющий крем.

Вторая ошибка — использование скраба. Мягкий скраб полезен для очищения кожи, но не в утренней рутине. Он может делать кожу незащищенной и увеличивать ее чувствительность к ультрафиолету. Утром достаточно использовать пенку или гель для умывания.

Третья ошибка — протирка лица спиртовым лосьоном. Спиртовые лосьоны, несмотря на быстрый эффект, могут обезвоживать и сушить кожу, вызывая покраснения и закупорку пор. Замени спиртовой лосьон на качественный тоник, который будет восстанавливать и увлажнять кожу.



