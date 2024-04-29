Проблемы с выращиванием алоэ решаем оперативно: вот какие меры нужно предпринять

Частые проблемы с выращиванием алоэ

При выращивании алоэ можно столкнуться с несколькими проблемами. Рассказываем о путях их решения.

Фото: https://web.archive.org/web/20170510011236/https%3A//images.unsplash.com/photo-1490370946242-34092dbf29f8 by Silvia Agrasar sagrapo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вредители и насекомые

Алоэ вера может стать жертвой мучнистых червецов, алоэ чешуйчатого и алоэ-клеща. Мучнистые червецы скапливаются у основания растения; вы можете избавиться от них, опрыскав их сильной струёй воды и протерев растение влажной тканью. При наличии клещей обрежьте заражённые ткани, чтобы уберечь ваше растение и всё, что находится вокруг него, от повреждений. Чешуйки алоэ выглядят как серые гребни по краю листьев. Хотя это не смертельно для растения, оно неэстетично. Протрите растение смесью инсектицида, спирта для протирания и воды.

Кашицеобразные листья

Переувлажнение — очень распространённая проблема суккулентов, особенно алоэ вера. Если вы заметили, что листья вашего растения мягкие на ощупь, значит, вы переувлажняете его. Переместите растение в более солнечное место и прекратите полив примерно на неделю, чтобы дать почве подсохнуть. В тяжелых случаях переувлажнение может привести к корневой гнили, которую не сможет устранить никакое количество солнечного света.

Ломка листьев

Известно, что листья алоэ сгибаются и ломаются, но они не должны легко ломаться. Это состояние говорит о том, что ваше растение не получает достаточно света, чтобы вырастить жесткие, здоровые листья. Переместите растение на некоторое время в светлое место. Отлично подойдет подоконник или лампа для выращивания.