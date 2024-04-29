Сколько стоит летний отдых в России? Цены на двоих с перелетом и в санатории

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что средняя стоимость летнего отпуска для двоих в России составит от 50 до 70 тысяч рублей, включая стоимость авиабилетов.
Этот расчет применим для отдыха продолжительностью от 10 до 12 дней. Тем, кто планирует отдых в санатории, предстоит выложить значительно больше: примерная стоимость двухнедельного пребывания на одного человека будет варьироваться от 80 до 90 тысяч рублей.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.