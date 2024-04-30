Полное руководство по страховым полисам ОСАГО и КАСКО в России: как они работают и что покрывают

Руководство по ОСАГО и КАСКО: важно знать каждому водителю

1:36 Your browser does not support the audio element. Страхование

Правила для определения тарифов по ОСАГО разрабатываются на уровне законодательства с участием Центрального банка России, который задает базовую ставку. Эта ставка может быть скорректирована страховыми компаниями в соответствии с разными аспектами, связанными с конкретным автовладельцем.

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Цены на страховой полис КАСКО формируются на основе условий, прописанных страховыми компаниями, и детализируются в страховом договоре. Но что включают в себя покрытия по ОСАГО и КАСКО?

ОСАГО предназначено для защиты от ответственности в случае аварии, когда автовладелец может причинить ущерб третьим лицам или их имуществу, включая автомобили и телесные повреждения.

В отличие от ОСАГО, КАСКО обеспечивает страховку самого владельца автомобиля от ущерба, в том числе в случаях, когда авария произошла по его собственной вине. Это включает страхование от различных непредвиденных ситуаций, таких как угон или природные бедствия.

Если водитель обладает обоими видами страхования и становится виновником ДТП, то ОСАГО покроет убытки пострадавшей стороны, а КАСКО возместит ущерб за повреждения автомобиля виновника.

Кроме того, КАСКО может защищать от воровства внешних деталей автомобиля, ущерба от пожара или даже повреждений от удара камней.

Имея оба вида страховки, автовладелец минимизирует возможные финансовые потери в случае страхового события, повышая тем самым безопасность своего транспортного средства.