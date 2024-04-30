Три основных цвета в интерьере: секреты гармоничного оформления от эксперта

Почему именно 3 цвета должны быть в интерьере

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Некоторые предпочитают интерьер в монохромной палитре.

Фото: PxHere is licensed under CC0

В то время как другие убеждены, что декор квартиры должен быть разнообразным по цветам.

Тем не менее, оптимальное количество основных цветов в интерьере — три.

Почему именно три?

На этот вопрос отвечает Юлия Тычино, эксперт по дизайну интерьера из издания "БелНовости".

Причина использования трёх цветов проста: это идеальный баланс.

Слишком мало основных цветов приведет к слишком упрощенному и скучному оформлению, которое быстро надоест как жильцам, так и гостям.

С другой стороны, более четырех цветов сделают интерьер перегруженным и утомительным для взгляда.

Три цвета позволяют достичь гармонии в интерьере.

Важно также правильное распределение цветов: 60% для основного цвета, 30% для второстепенного и 10% для акцентного.