Некоторые предпочитают интерьер в монохромной палитре.
В то время как другие убеждены, что декор квартиры должен быть разнообразным по цветам.
Тем не менее, оптимальное количество основных цветов в интерьере — три.
Почему именно три?
На этот вопрос отвечает Юлия Тычино, эксперт по дизайну интерьера из издания "БелНовости".
Причина использования трёх цветов проста: это идеальный баланс.
Слишком мало основных цветов приведет к слишком упрощенному и скучному оформлению, которое быстро надоест как жильцам, так и гостям.
С другой стороны, более четырех цветов сделают интерьер перегруженным и утомительным для взгляда.
Три цвета позволяют достичь гармонии в интерьере.
Важно также правильное распределение цветов: 60% для основного цвета, 30% для второстепенного и 10% для акцентного.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.