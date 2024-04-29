Почему кошки активничают перед сном: эксперты назвали основные причины

Для многих владельцев кошек знакомо явление: их питомцы предпочитают активность в темное время суток, в то время как люди привыкли отдыхать ночью. Это расхождение в расписаниях может вызывать раздражение, однако перед тем как обвинять кошку в непослушании, стоит понять причину её поведения.
Почему кошки любят быть активными ночью? Это встроено в их природу. Не стоит забывать, что у домашних кошек все еще живы врожденные инстинкты. В дикой природе они привыкли охотиться и скрываться от врагов в темноте, что делает ночное время наиболее удобным для них.
С течением времени ваш питомец может адаптироваться к вашему расписанию.
Если кошка проводит днем вяло и бездейственно, это также может стать причиной её активности ночью. Недостаток физической активности может привести к накоплению энергии, которую кошке нужно где-то выплеснуть.
Регулярная игра перед сном может помочь израсходовать энергию и укрепить связь с питомцем.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.