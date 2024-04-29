Тренер рассказал, за сколько времени можно накачать ягодицы

Персональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу Алексей Моисеев рассказал, за какое время можно накачать ягодицы.
По его словам, добиться заметных изменений можно за 3-8 месяцев. Ускорить результат можно при контроле со стороны квалифицированного тренера и базовых упражнений на другие группы мышц: кора, плеч, груди и так далее.
"Если работаете на конкретную цель, прибегайте к помощи профессионалов, и желательно не онлайн, а очно", — цитирует Моисеева портал "СЭ".
Он добавил, что только находящийся рядом тренер сможет правильно оценить ошибки в технике и исправить их вовремя.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.