Тренер рассказал, за сколько времени можно накачать ягодицы

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Персональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу Алексей Моисеев рассказал, за какое время можно накачать ягодицы.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По его словам, добиться заметных изменений можно за 3-8 месяцев. Ускорить результат можно при контроле со стороны квалифицированного тренера и базовых упражнений на другие группы мышц: кора, плеч, груди и так далее.

"Если работаете на конкретную цель, прибегайте к помощи профессионалов, и желательно не онлайн, а очно", — цитирует Моисеева портал "СЭ".

Он добавил, что только находящийся рядом тренер сможет правильно оценить ошибки в технике и исправить их вовремя.