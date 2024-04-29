Почему вашего кота и кошку постоянно тошнит: ветеринары дали неожиданный ответ

Ветеринары рассказали, почему кота и кошку часто тошнит

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вашего кота или кошку тошнит несколько раз в месяц, это обычно не является серьезной проблемой. Однако, если рвота происходит каждый день, стоит обратиться к ветеринару.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Причиной рвоты у вашего питомца может быть скопившаяся шерсть в желудке или, реже, воздействие токсичных веществ. Тем не менее, также следует исключить возможность заболевания.

Эксперты выделяют основные причины рвоты у кошек и котов.

Во-первых, обратите внимание на пищевое поведение вашего питомца. Если он быстро проглатывает пищу или ест большие порции, возможно, проблем нет и он просто голоден.

Рвота также может быть вызвана аллергией на определенные виды корма, такие как говядина, рыба или курица. В этом случае поможет смена диеты.

Также следует учитывать возможность пищевого отравления, если ваш питомец был в контакте с лекарствами для людей, химическими средствами или ядохимикатами.

Кроме того, причиной рвоты могут быть комнатные растения.

Необходимо также исключить возможность наличия заболеваний. Воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте могут быть причиной рвоты, сопровождающейся потерей веса и появлением диареи. Такие заболевания как гастрит, энтерит, колит, панкреатит, заболевания почек, диабет, гипертиреоз могут быть причиной рвоты. Диагностику и лечение может провести только ветеринар.