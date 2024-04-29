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Запекаем в духовке дольки свёклы в лимонном маринаде с орегано и розмарином: полезная для здоровья сердца закуска

Свёкла, запечённая в духовке с травами и лимоном

1:07
Еда

Попробуйте этот рецепт запечённой в травах с лимоном свёклы.

Свёкла, запечённая в духовке с травами и лимоном
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Свёкла богата питательными веществами, которые помогают сохранить здоровье сердца. Включайте этот суперфуд в разнообразные блюда, чтобы повысить работоспособность и оставаться в хорошей форме.

Ингредиенты 

  • 750 г свёклы, очищенной и нарезанной дольками,
  • 2 столовые ложки свежих или сушёных трав, например, орегано и розмарина,
  • 1 чайная ложка натёртой цедры лимона,
  • 1 столовая ложка лимонного сока,
  • 4 чайные ложки оливкового масла,
  • 1/2 чайной ложки молотого перца,
  • 1/2 чайной ложки соли.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов.
  2. Смешайте в большой миске оливковое масло, зелень, цедру лимона, соль и перец. Добавьте свёклу и перемешайте, равномерно разложите на противне с бортиками. Запекайте в течение 20-25 минут.
  3. При подаче перемешайте жареную свёклу с лимонным соком. 
Запекаем свеклу по-новому! Мед, масло и ароматные специи – восхитительно вкусно!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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