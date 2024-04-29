Запекаем в духовке дольки свёклы в лимонном маринаде с орегано и розмарином: полезная для здоровья сердца закуска
Свёкла, запечённая в духовке с травами и лимоном
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Попробуйте этот рецепт запечённой в травах с лимоном свёклы.
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Свёкла богата питательными веществами, которые помогают сохранить здоровье сердца. Включайте этот суперфуд в разнообразные блюда, чтобы повысить работоспособность и оставаться в хорошей форме.
Ингредиенты
- 750 г свёклы, очищенной и нарезанной дольками,
- 2 столовые ложки свежих или сушёных трав, например, орегано и розмарина,
- 1 чайная ложка натёртой цедры лимона,
- 1 столовая ложка лимонного сока,
- 4 чайные ложки оливкового масла,
- 1/2 чайной ложки молотого перца,
- 1/2 чайной ложки соли.
Приготовление
- Разогрейте духовку до 220 градусов.
- Смешайте в большой миске оливковое масло, зелень, цедру лимона, соль и перец. Добавьте свёклу и перемешайте, равномерно разложите на противне с бортиками. Запекайте в течение 20-25 минут.
- При подаче перемешайте жареную свёклу с лимонным соком.
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