Запекаем в духовке дольки свёклы в лимонном маринаде с орегано и розмарином: полезная для здоровья сердца закуска

Свёкла, запечённая в духовке с травами и лимоном

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте этот рецепт запечённой в травах с лимоном свёклы.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Свёкла богата питательными веществами, которые помогают сохранить здоровье сердца. Включайте этот суперфуд в разнообразные блюда, чтобы повысить работоспособность и оставаться в хорошей форме.

Ингредиенты

750 г свёклы, очищенной и нарезанной дольками,

2 столовые ложки свежих или сушёных трав, например, орегано и розмарина,

1 чайная ложка натёртой цедры лимона,

1 столовая ложка лимонного сока,

4 чайные ложки оливкового масла,

1/2 чайной ложки молотого перца,

1/2 чайной ложки соли.

Приготовление

Разогрейте духовку до 220 градусов. Смешайте в большой миске оливковое масло, зелень, цедру лимона, соль и перец. Добавьте свёклу и перемешайте, равномерно разложите на противне с бортиками. Запекайте в течение 20-25 минут. При подаче перемешайте жареную свёклу с лимонным соком.