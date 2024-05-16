Новые правила для туристов в Грузии: обязательная медицинская страховка с 1 июня

С 1 июня Грузия вводит новые правила въезда для россиян

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Грузия вводит новые правила для иностранных туристов, включая россиян и белорусов. С 1 июня все иностранные туристы обязаны иметь медицинскую страховку. Это требование распространяется на всех, независимо от гражданства.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Страховой полис должен покрывать весь период пребывания в стране. Он должен включать экстренную амбулаторную помощь на сумму 5 тысяч долларов и стационарное лечение на сумму 30 тысяч долларов.

При отсутствии страховки туристам грозит штраф в размере 110 долларов или около 10 тысяч рублей. Однако это не означает строгий контроль за выполнением этого требования. Штраф рассматривается как мера для повышения осведомленности о важности страховки.

Некоторые считают, что новые правила могут отпугнуть путешественников. За последние три месяца число российских туристов в Грузии уже сократилось на 16%, составив 215 тысяч поездок.

Чтобы оформить необходимую страховку, можно обратиться в любую страховую компанию в России. Стоимость услуги варьируется от 500 до 630 рублей. Полис можно оформить на русском, грузинском или английском языках.